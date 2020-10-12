توقعات تشير إلى فوز اليسار في تصويت فيينا النمساوية وخسارة اليمين المتطرف

أشارت التوقعات الأولية بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في النمسا اليوم الأحد، إلى أنه من المنتظر أن يوسع الاشتراكيون الديمقراطيون سلطتهم في مدينة فيينا، في حين سيتعرض اليمين المتطرف لهزيمة كبيرة

وتحت قيادة العمدة مايكل لودفيج، من المتوقع أن يفوز حزب يسار الوسط بنسبة 7ر41 بالمئة من الأصوات في أحدث التوقعات، بزيادة نقطتين مئويتين، على الرغم من استجابة المدينة البطيئة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح من غير المرجح أن يعود زعيم اليمين المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد، نظرا لأنه ليس من المتوقع أن يتجاوز حزبه الجديد "تيم اتش سي شتراخه"، عتبة 5 بالمئة اللازمة لدخول برلمان المدينة.

وأشارت التوقعات إلى أن حزب الحرية المناهض للهجرة، الذي قاده شتراخه حتى سقوطه العام الماضي، سيحصل على إلى 5ر7 بالمئة، انخفاضا من حوالي 31 بالمئة في عام 2015.

وجاء إعلان شتراخه عن حزبه الجديد بعد مرور عام ونصف العام من نشر وسائل إعلام ألمانية لفيديو سري يظهر فيه وهو يطلب من سيدة أعمال روسية مساعدة حزبه في الانتخابات مقابل منحها عطاءات حكومية في مجالات البنية التحتية والإعلام.

وقد أثارت هذه الفضيحة مزاعم فساد ضد شتراخه وأدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي السابق بقيادة المستشار النمساوي زباستيان كورتس، ودفع البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من غير المحتمل أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تحفيز أي تغييرات على المستوى الاتحادي.

وأضافت أنه على الرغم من أن حزب كورتس لم يرق إلى مستوى التوقعات في أعقاب حملة ضعيفة قادها وزير المالية جيرنوت بلوميل ، فإن استراتيجيته لجذب الناخبين الوطنيين بشأن قضايا الهجرة قد آتت ثمارها.