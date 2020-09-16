طلاب جامعة الاسكندرية يشاركون في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

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يشارك طلاب معارض منتجي بجامعة الإسكندرية في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية .

وقال الدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز CDCE إن مشاركة الطلاب بالمعرض يأتي ضمن جهود الجامعة في خلق فرص حقيقية لإبراز إبداعات وابتكارات الطلاب محليا ودوليا.

وأكد أن جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور هشام جابر نائب المكلف بتسيير اعمال رئيس الجامعة تحرص على رعاية أبنائها الطلاب وتوفير أساليب التعليم والتعلم والتدريب المهني المميز بما يسهم بربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل.