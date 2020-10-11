وزير النفط العراقي يرجح ارتفاع سعر برميل النفط أول 2021 إلى 45 دولارا

رجح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أن تحافظ معدلات أسعار النفط الخام في السوق العالمية على سقف41-42 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما يتوقع أن تقفز إلى 45 دولار للبرميل للربع الأول من العام المقبل.

وقال في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد: "إن إجمالي معدل صادرات النفط الخام العراقية لشهر أكتوبر الحالي لا يزال مستقراً عند سقف مليونين و600 ألف برميل يوميا وأنه سيستمر عند هذا المستوى".

وأضاف "أن الحكومة العراقية قدرت سعر42 دولارا لبرميل النفط في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفقا للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمي وتداعيات فيروس كورونا على النشاط للبلدان الصناعية وتأثيره على حجم الطلب وسعر البرميل في السوق العالمي".

وجدد وزير النفط العراقي موقف بلاده بالإلتزام بمحددات "قرار البلدان المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها بخفض إنتاج النفط الخام وقد حقق العراق نسبة التخفيض الكاملة المقررة ضمن حصة العراق من إجمالي الخفض".

وقال إن العراق يتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في المحافظة على استقرار أسعار النفط الخام بالسوق العالمي.