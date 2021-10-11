حذر عدد من قادة الشركات العالمية الكبرى من مغبة استمرار عمليات التدمير البيئي في شتى أنحاء العالم وتداعياتها التي قد تصل إلى هلاك الكوكب، وذلك قبيل مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي من المقرر أن تستضيفه الصين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، دعا الرؤساء التنفيذيون لشركة "يونيليفر" و "أتش أند أم" وتسع شركات أخرى في خطاب مفتوح اليوم الإثنين، الحكومات في شتى أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الانقراض الجماعي للحياة البرية وانهيار النظم البيئية من أجل الحيلوية دون هلاك كوكب الأرض.

وفقا للخطاب، أكد تحالف "الأعمال من أجل الطبيعة" أن مشروع الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة يأتي على غرار اتفاقية باريس للمناخ، والتي تتضمن أهدافًا للقضاء على التلوث البلاستيكي، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية بمقدار الثلثين، وخفض معدل إدخال الأنواع الغازية إلى النصف بحلول عام 2030.

وبشكل منفصل، وقعت أكثر من 1000 شركة بإيرادات 4.7 تريليون دولار (3.5 تريليون جنيه إسترليني) دعوة من المجموعة للحكومات لتبني سياسات تهدف للحفاظ على الطبيعة بحلول عام 2030.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الصين لتولي رئاسة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة لأول مرة في مدينة كونمينج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي المرحلة الثانية من المحادثات، التي تم تأجيلها عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا، ستعمل الحكومات على تحقيق أهداف هذا العقد لمنع فقدان التنوع البيولوجي.