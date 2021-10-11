جونسون يحث ولي العهد السعودي على التعهد بخفض الانبعاثات إلى صفر

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن يعمل على أن تحذو المملكة العربية السعودية حذو جارتها الإمارات العربية المتحدة في التعهد بالتخلص التام من الإنبعاثات المسببة للاحتباس الحراري .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب جونسون قوله اليوم الاثنين عقب اتصال هاتفي بين جونسون والأمير محمد بن سلمان إن "رئيس الوزراء يأمل في رؤية الالتزام بصفر انبعاثات".

وتابع أن المملكة المتحدة تسعى أيضا إلى "إسهام طموح محدد وطنيا من السعودية"، في إشارة إلى التعهدات التي قدمتها في اتفاقية باريس للمناخ.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الجاري أول دولة خليجية تعلن عن الالتزام بخفض الانبعاثات إلى الصفر داخل حدودها، وقالت إنها ستستثمر نحو 165 مليار دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 . ويدعو جونسون السعودية إلى القيام بخطوة مماثلة قبل محادثات المناخ الأممية المهمة التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتعرضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لانتقادات بسبب التحرك البطيء لخفض الانبعاثات. وتعهدت السعودية بالتوقف عن استخدام النفط في محطات توليد الكهرباء المحلية بحلول 2030 واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز لتوليد الكهرباء.

إلا أن المملكة أكدت أيضا أن العالم سيظل في حاجة إلى النفط لعقود قادمة.