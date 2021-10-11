منتخبا التشيك وويلز يقتسمان وصافة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال

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اقتسم منتخبا التشيك وويلز وصافة المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعدما حقق كلاهما الفوز خارج الديار اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من التصفيات.

وفاز منتخب التشيك على مضيفه بيلاروس 2 /صفر كما فاز منتخب ويلز على مضيفه استونيا 1 /صفر.

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة ويأتي منتخب التشيك في المركز الثاني برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط على ويلز ويحل منتخب استونيا في المركز الرابع بأربع نقاط ثم بيلاروس في المركز الخامس بثلاث نقاط.

وعلى ملعب دينامو ستاديوم، تقدم باتريك ستشيك بهدف للتشيك في الدقيقة 22 ثم أضاف آدم هلوزيك الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وعلى ملعب لي كوك ارينا، سجل كيفر مور هدف الفوز لمنتخب ويلز في الدقيقة 12.