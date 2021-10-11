قال رئيس البرمجيات السابق -المستقيل- في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نيك تشايلان، اليوم الاثنين، إن الصين تتجه نحو الهيمنة العالمية في الذكاء الاصطناعي بسبب الوتيرة البطيئة نسبيًا للابتكار في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين انتصرت بالفعل في معركة الذكاء الاصطناعي.



وأضاف تشايلان، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "ليست لدينا فرصة منافسة الصين خلال 15 إلى 20 عامًا. في الوقت الحالي، إنه أمر منتهي بالفعل في رأيي".



وأشار في حديثه إلى أن البعض من أنظمة الدفاع السيبراني الأمريكية كانت في "مستوى رياض الأطفال".



وأعلن تشايلان استقالته الشهر الماضي كفعل احتجاجي على الوتيرة البطيئة لتطوير التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وقال إن فشل أمريكا في السعي بقوة لقدرات الذكاء الاصطناعي يعرض الأمة للخطر.



وأفادت تقارير إعلامية دولية بأن تقارير الاستخبارات الغربية تتوقع في العقد المقبل أن تهيمن الصين على العديد من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية وعلم الوراثة.



وعزا تشايلان أيضًا الوتيرة البطيئة إلى تردد شركة مثل جوجل في العمل مع الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي والمناقشات الجارية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بينما تمضي الصين قدمًا دون مراعاة العواقب الأخلاقية المحتملة.



وقال "علينا أن ننتصر من خلال أن نكون أكثر ذكاءً، وأكثر كفاءة، ونمضي قدما للأمام من خلال خفة الحركة، وابتكار النماذج الأولية السريعة. علينا أن نكون في المقدمة والريادة".



كما انتقد تشايلان وزارة الدفاع وقراراتها بوضع الأشخاص ذوي الخبرة المحدودة في مجال تكنولوجيا المعلومات في أدوار قيادية على برامج البرمجيات.



وقال تشايلان: "يجب أن تتوقف وزارة الدفاع عن التظاهر بأنها تريد أن يأتي العاملون في الصناعة ويساعدونهم إذا لم يسمحوا لهم بالقيام بالعمل. وبينما أهدرنا الوقت في البيروقراطية، تقدم خصومنا إلى الأمام".



وأضاف تشايلان: "سأشعر دائمًا ببعض الذنب أو الندم في المغادرة. لدي هذا الشعور الغارق بأنني أترك مقاتلينا وفرقنا وأولادي يحبطون من خلال عدم الاستمرار في القتال من أجل نتيجة أفضل بعد 20 عامًا من الآن".