ذكرت وسائل إعلامية صينية رسمية اليوم الاثنين أن أكثر من 76ر1 مليون صينى تعرضوا لأضرار جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التى اجتاحت إقليم شانتشى شمال الصين.

وتفيد التقارير بأن الفيضانات أدت إلى إتلاف 189973 هيكتارا من المحاصيل الزراعية فى الإقليم، وانهيار أكثر من 17 ألف منزل .

وأوضحت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن السلطات قامت بإعادة توطين ما إجماليه 120100 شخص .

من جانبهم، قال خبراء إغاثة بإدارة مكافحة الكوارث فى الإقليم إن نطاق الفيضانات هناك ربما يتجاوز نطاق العواصف المطيرة المدمرة التى تعرض لها إقليم هينان وسط الصين خلال فصل الصيف وأودت بحياة أكثر من 300 شخص فى أوائل شهر أغسطس الماضى، وذلك على سبيل المقارنة .

وأضافوا أن سوء أحوال الطقس أصبح يشكل اتجاها سائدا خلال الأعوام الأخيرة، وأن الأمر أصبح يستلزم إجراء تغييرات استراتيجية لمعالجة الحوادث التى تنجم عن ذلك .

من جانبها، أشارت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إلى أن شدة غزارة الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق تسببت فى تعرض جهود الإنقاد فى إقليم شانتشى لصعوبات .