أمين عام اتحاد علماء المسلمين يلتقي وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة

التقى وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الأمين العام علي القره داغي، مع وفد رفيع المستوى من حكومة الإمارة الإسلامية في أفغانستان برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد اليوم الإثنين في الدوحة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن محادثات الجانبين تناولت "أوضاع الأمة الإسلامية عامة وأفغانستان خاصة".

وقد ركز وفد الاتحاد على كيفية المساهمة من طرف الاتحاد في مساعدة الحكومة الجديدة من حيث عمل دورات في الجوانب العلمية والبرامج والمناهج التعليمية، وتأسيس الشركات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية، وضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات بالحفاظ على الثوابت والتسامح في المتغيرات.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أن ميزان السياسة قائم على المصلحة والسعة والمرونة ورعاية فقه المآلات والحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مكونات الأمة. كما أكد القره داغي على ضرورة الاستفادة من الجميع.

من جانبه، أكد أمير خان متقي على أهمية مثل هذه اللقاءات والتواصل مع علماء الأمة للاستماع إلى إرشاداتهم ونصائحهم فهذه ترفع من معنوياتهم وعملهم، موضحا"أن الانتصارات التي نعيشها اليوم في أفغانستان تعود إلى فضل الله تعالى ثم إنها جهد علمائي بامتياز".

وأكد الطرفان "على العمل لترتيب لقاء علماء أفغانستان بعلماء الاتحاد وذلك بدعوتهم وعمل دورات ولقاءات متعددة وفي دول مختلفة وعلى ضرورة التشاور بما يحقق الخير."