الخارجية السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن

دانت وزارة الخارجية السعودية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، مشددة على تضامنها ووقوفها مع اليمن واليمنيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها إنها تدين "بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عن ووزير الثروة السمكية اليوم، وأوقع عددا من القتلى والمصابين".

ورأى البيان أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر، موجه ليس ضد الحكومة اليمنية فقط، بل وضد الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.

وفيما أكدت الخارجية السعودية تضامن المملكة "ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كم كانت منذ اليوم الأول"، دعت كافة الأطراف في هذا البلد إلى "استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستفرار واستعادة دولتهم".

واختتم البيان السعودي بتقديم "خالص العزاء والمواسة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وكان محافظ عدن أحمد حامد لمس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري قد تعرضا لمحاولة اغتيال بتفجير سسيارة مفخخة في مدينة عدن جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، فيما أكدت الحكومة اليمنية نجاة المسؤولين.