ميركل ​لرئيس حكومة إسرائيل: توجد خلافات بيننا حول الموضوع الفلسطيني

أكدت المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن بلادها تؤيد "حل الدولتين"، مُشددة على أن هذه هي الطريقة التي سيتمكن من خلالها الفلسطينيون من العيش في بلادهم بأمان.

وقالت ميركل، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية: "توجد خلافات بين ألمانيا وإسرائيل أحيانا كما هو حاصل في الموضوع الفلسطيني"، مشددة على أنه من الخطأ إسناد العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل على ذكرى المحرقة فقط.

ورحب بينيت، بالمستشارة الألمانية، وقال إن العلاقات بين البلدين تحولت لصداقة حقيقية، وذلك بفضل قيادتها، مضيفًا: "أحيانا يحدث زعيم ما فرقًا كبيرًا، وأعتقد أن قيادتك قد مهدت الطريق لالتزام ألمانيا المستمر بأمن إسرائيل، ونحن نقدر ذلك كثيرًا".

وفي وقت لاحق اليوم، التقت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها ميركل، بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وذلك في سياق زيارتها الوداعية لإسرائيل والتي تستمر حتى غد.