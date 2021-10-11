دعا الاتحاد الأفريقي من خلال "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" السكان الأفريقيين إلى الابتعاد عن المعلومات المضللة والأساطير المحيطة بلقاحات كورونا.

وأكد الاتحاد الأفريقي - في بيان اليوم الإثنين- أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة وهي الأداة الأكثر أهمية وتأثيراً في مكافحة الوباء في المنطقة، مشيرا إلى أن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تعمل على قدم وساق للحصول على لقاحات كورونا من أجل حماية القارة عبر توزيعه من خلال الصندوق الأفريقي للحصول على اللقاحات في مسعى لتلقيح 60 ٪ من سكان إفريقيا بحلول نهاية العام المقبل 2022.

وتابع أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصحة والمسؤولين هو الادعاءات الكاذبة والمضللة حول لقاح كورونا، مما يؤدي إلى زيادة عدد حالات ووفيات القارة.

وقال الدكتور جون نكينجاسونج مدير "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إن الأساطير والمعلومات المضللة كانت جزءًا من عملية التطعيم حتى قبل الحصول على لقاحات كورونا ، داعيا الى تجاهلها ، مؤكداً أن ظاهرة التردد في الحصول على اللقاحات جزء من خبرات سابقة حتى أثناء حملات تطعيم شلل الاطفال.

وأوضح أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بتطعيم السكان، حيث حصن المغرب 53٪ من سكانه، وجنوب إفريقيا 16٪ ، والجزائر 9٪ ، وتونس 26٪ من سكانها مُلقحين بالكامل.

وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي لديه اليوم 200 مليون جرعة من اللقاحات التي تم توفيرها لـ 53 دولة عضو، ومن هذا العدد ، تم منح 156 مليون جرعة ، وهو ما يمثل 76.77٪ من إجمالي المعروض المتاح.