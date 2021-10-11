 ترشيح عضو البرلمان الأوروبي سيولوس رئيسا للوزراء في رومانيا - بوابة الشروق
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ترشيح عضو البرلمان الأوروبي سيولوس رئيسا للوزراء في رومانيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:44 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:44 م

رشح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين داسيان سيولوس عضو البرلمان الأوروبي ، رئيسا جديدا للوزراء في رومانيا.

ويقود سيولوس حاليا مجموعة "تجديد أوروبا" في البرلمان الأوروبي.
وإذا وافق برلمان بوخارست على الترشيح، سيخلف سيولوس رئيس الوزراء السابق فلورين سيتو، الذي سيترك منصبه بعدما خسر اقتراع على الثقة في البرلمان.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيولوس سيتمكن من الحصول على أغلبية مؤيدة في البرلمان.

وحتى يتم اتخاذ قرار، سيظل سيتو قائما بأعمال رئيس الحكومة، ولكن بصلاحيات محدودة. فعلى سبيل المثال، لن يكون بإمكانه إصدار مراسيم في حالة الطوارئ.

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