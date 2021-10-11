مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تسلم قانون انتخاب مجلس النواب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، تسلمها قانون انتخابات مجلس النواب، الذي يتضمن أحكاما تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وقالت المفوضية في بيان أورده موقع بوابة الوسط الإخباري، إن القانون يحمل رقم (2) لسنة 2021م وقد صدر عن مجلس النواب في 4 أكتوبر الجاري ويتضمن 46 مادة.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة. وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أكد يوم الثلاثاء الماضي أن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد.

وأوضح بليحق أن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر المقبل.