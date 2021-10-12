إيرباص تعلن تسليم 40 طائرة في سبتمبر

أعلنت مجموعة ايرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات مساء اليوم الاثنين أن عدد الطائرات التي سلمتها للعملاء في سبتمبر الماضي وصل إلى 40 طائرة، وهو نفس العدد الذي كانت المجموعة سلمته في اغسطس الماضي.

وأوضحت المجموعة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها ايرباص في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وصل بذلك إلى 424 طائرة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لايرباص جويم فوري كان قد أعلن أن هدف المجموعة هو الوصول بمبيعاتها عن مجمل العام إلى نحو 600 طائرة.

ولم يتم إلغاء أي من الطلبيات التي تلقتها ايرباص في الفترة الماضية.

وجرت العادة أن تبذل الشركة مجهودا خاصا في كانون أول/ديسمبر من أجل تحقيق هدفها السنوي.

كما عاودت ايرباص منذ الصيف الماضي زيادة إنتاج طائرتها للمسافات المتوسطة من عائلة ايه 320 وذلك بعدما كانت قد قلصت إنتاجها على نحو ملحوظ في عام 2020 بسبب أزمة كورونا.