الرئيس الجزائري: عودة سفيرنا إلى باريس مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "عودة سفير الجزائر إلى باريس مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية".

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده الرئيس الجزائري، اليوم الأحد، مع ممثلي الصحافة الوطنية، وبثه التلفزيون الرسمي.

وأوضح الرئيس الجزائري أن "التاريخ لا يمكن تزييفه"، وأن "العلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ"، منوها بأنه "على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة".

كانت الجزائر قد استدعت، الأسبوع الماضي، سفيرها بباريس للتشاور، على خلفية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي تعلقت بالتاريخ الجزائري، معربة عن رفضها "القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية".