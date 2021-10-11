روسيا تعلق استيراد منتجات غذائية من الصين

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علقت روسيا استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين بعد اكتشاف احتوائها على مكونات محظورة.

وقالت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، اليوم الاثنين، إن قرار تعليق استيراد المواد الغذائية الصينية جاء بناء على قرار من هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسبوتريب نادزور".

ذكرت هيئة "روسبوتريب نادزور" في بيان لها، أنها اكتشفت حمضا نوويا معدل وراثيا للذرة وفول الصويا في بعض أصناف المكرونة ورقائق البطاطس والبسكويت وحلوى "بيض الشوكولاتة" الواردة من الصين.

وأشارت الهيئة إلى أن المواد الضارة تجاوزت الحد المسموح به بخمسة أضعاف، كما أن ملصقات المنتجات لم تتضمن معلومات حول احتواء المنتجات على مكونات معدلة وراثيا.

وأوضحت أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 وحتى إشعار آخر.