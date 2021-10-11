 الأمم المتحدة تستنكر عدم التزام طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تستنكر عدم التزام طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
وكالات
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 8:13 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استنكاره لـ"عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية"، داعيا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيارها اقتصادها.

وقال جوتيريش في تصريح إن "رؤية عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وتابع أنه "على المجتمع الدولي أن يضخ السيولة لعدم انهيار الاقتصاد الأفغاني".

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