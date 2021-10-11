رئيس مدينة سمنود: اكتشفنا تسرب 11 موظفا بعد تجربة كشوف الحضور والانصراف

أكد إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أنه لأول مرة في مجلس مدينة سمنود، يتم إحضار دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بديوان المجلس، داخل مكتبه وعمل تفتيش مفاجئ، والإشراف على توقيع الحضور والانصراف؛ لضمان تحقيق الانضباط الوظيفى بين العاملين بما يعود بالنفع للصالح العام للعمل والمواطنين فى إنهاء مصالحهم.

وأوضح النجار، أن تلك التجربة أسفرت عن رصد تسرب 11 من العاملين بديوان مجلس المدينة عن العمل وعدم الانضباط الوظيفى، وتم إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية.

وأضاف رئيس مدينة سمنود: «بدأنا بأنفسنا في ديوان مجلس المدينة لإحكام سير العمل والانضباط الوظيفي»، مطالبا جميع الأجهزة والمنشأت الخدمية بسمنود بالانضباط في العمل.

وأشار إلى المرور المفاجئ والإشراف على دفتر الحضور والانصراف في المنشآت الخدمية بنفسه، وذلك في إطار خطة لضبط منظومة العمل بسمنود، وضمان تقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن السمنودي.

وكان إسلام النجار رئيس مدينة سمنود، قد تولى المنصب منذ نحو شهر بعد ترقيته من نائب رئيس حي ثانٍ طنطا، وذلك خلفا لمحمد متولي أبو سليم رئيس المدينة السابق.