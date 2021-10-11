الهند توافق على تقديم 200 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية فى قيرغيزستان

قال وزير الشئون الخارجية الهندى إس جايشانكار إن بلاده وافقت على تقديم 200 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية فى قيرغيزستان.

جاء ذلك فى معرض تدوينات نشرها وزير الشئون الخارجية الهندى على موقع تويتر للتدوين المصغر "تويتر" اليوم فى أعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية القيرغيزى رسلان كازاكباييف فى العاصمة القيرغيزية "بشكيك".

وأضاف الوزير الهندى "لقد أجريت محادثات ودية وبناءة مع وزير الخارجية القيرغيزى، وتم الاتفاق على أن تقدم الهند مائتى مليون دولار لدعم مشروعات التنمية فى قيرغيزستان، وتم التفاهم أيضا على تنفيذ عدد من المشروعات المجتمعية الهامة".

وأوضح أن المحادثات تناولت الأمور المتعلقة بتخفيف إجراءات تأشيرات السفر بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون فى مجالى الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن الهند وقيرغيزستان تتابعان تطورات الوضع فى أفغانستان.

من ناحية أخرى، لفت جايشانكار إلى أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى أرمينيا لعقد اجتماعات مع نظيره الأرمينى ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، وأن هذه الزيارة ستكون أول زيارة يقوم بها وزير شئون خارجية هندى إلى أرمينيا منذ استقلالها.