دراسة: اتساع فجوة متوسط العمر المتوقع بين الأغنياء والفقراء في إنجلترا

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز "كينجز فاند" البريطاني عن أن الأشخاص الأثرياء في إنجلترا يعيشون نحو عقد أكثر من الفقراء، وذلك مع اتساع فجوة متوسط العمر المتوقع بين الفئتين واستمرار نموها بشكل كبير خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الدراسة -حسبما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية- أن الاختلاف بين العمر المتوقع لبعض أغنى وأفقر المناطق في إنجلترا تضاعف منذ أوائل الألفينيات.

وقالت الباحثة المتخصصة في الاختلاف بين صحة الفقراء والأغنياء فينا رالي إن البيانات التي تم جمعها في الدراسة كشفت عن فجوة متنامية في التفاوتات الصحية، مضيفة أن التحليل أظهر استمرار ازدياد متوسط العمر المتوقع في المناطق الغنية مقابل انخفاضه في المناطق المعدومة شمال إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة أن التحليل يسلط الضوء على حجم التحدي الذي يواجهه وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الذي تحدث في خطابه الأخير عن تنمية مستوى الرعاية الصحية، وتعهد بمكافحة التباين في الرعاية بين الناس بناءً على الاختلافات الجغرافية والعرقية وفروق الدخل.