مفوضية اللاجئين ترسل إغاثات إنسانية لمتضرري زلزال إقليم بلوشستان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها سلمت آلاف من مجموعات الإغاثة الأساسية و500 خيمة للطوارئ إلى حكومة إقليم بلوشستان لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم /الخميس/ الماضي.

وأضافت المفوضية، في بيان اليوم /الإثنين/، أنه تم تسليم إمدادات الطوارئ إلى هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان لمساعدة الأسر التي فقدت منازلها نتيجة الزلزال، موضحة أن الزلزال أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصا فيما أصيب المئات، ودمرت أيضا مئات المنازل.

وقالت نوريكو يوشيدا، ممثل المفوضية في باكستان: "نتضامن مع شعب بلوشستان الذي يستضيف اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عاما، ومع اقتراب فصل الشتاء، نأمل أن تدعم هذه الإمدادات الطارئة جهود باكستان لمساعدة الأسر المتضررة أثناء تعافيها من هذه الكارثة الطبيعية".

وأضافت يوشيدا يهدف عمل المفوضية في بلوشستان إلى دعم اللاجئين والمجتمع المضيف، حيث تستمر مشروعات المفوضية في دعم المدارس والعيادات وسبل العيش المشترك بين اللاجئين والمجتمع المضيف.