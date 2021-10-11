الشرقية: إيقاف 2 من العاملين بإدارتي صندوق الإسكان بالمحافظة والإيرادات بالحسينية عن العمل والتحقيق معهما

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8042 لسنة 2021، بإيقاف كلًا من: ر ر أ، وج ع م، من العاملين بإدارتي صندوق الإسكان بالمحافظة والإيرادات برئاسة مركز ومدينة الحسينية، وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام محافة الشرقية، على أن تكون مدة الإيقاف عن العمل احتياطيًا ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معهما، أيهما أقرب، وصرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ بدعوى الإهمال والتقصير في العمل.

وقال غراب، في بيان اليوم الاثنين، أنه أصدر كذلك القرار رقم 8043 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وعضوية كلًا من: مدير الشؤون المالية وممثلين عن إدارات الشؤون القانونية – المراجعة الداخلية والحوكمة – الإيرادات – الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعة لمعاينة الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة للفئات الأولى بالرعاية والإسكان الاقتصادي بنطاق المحافظة، وكذا مراجعة الملفات الخاصة بقاطني هذه الوحدات ومدى انطباق الشروط الخاصة عليهم لاستحقاقها وبيان عما إذا كان شاغلي هذه الوحدات هم المستحقين لها أم تم التنازل عنها، وفي الحالة الثانية بيان مدى قانونية التنازل في ضوء الشروط المنظمة لها وفحص المكاتبات الصادرة من الجهات المعنية والتأكد من صحتها في ضوء الضوابط والاشتراطات المنظمة وفحص سجل المزادات الخاص بالصندوق وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.