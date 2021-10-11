 القبض على أفراد يشتبه أنهم من المافيا بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي في إيطاليا - بوابة الشروق
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القبض على أفراد يشتبه أنهم من المافيا بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي في إيطاليا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:51 م

شنت الشرطة الإيطالية حملة إجراءات صارمة بحق أكثر من 60 شخصا يشتبه أنهم من عصابات المافيا على خلفية اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأعلنت شرطة الأموال في روما اليوم الإثنين أن رجال الشرطة تحركوا في مدن نابولي وكاسيرتا وساليرنو بجنوب إيطاليا ضد عصابة كاساليسي التي تعتبر جزءا من مافيا كامورا. وألقت الشرطة القبض على أربعين شخصا.

وبحسب التحقيقات، نقل المشتبه بهم نحو 80 مليون يورو (93 مليون دولار) بين عدة حسابات مصرفية على مدار أربع سنوات حتى 2020 بغرض التهرب الضريبي، ثم تم سحب الأموال بعد ذلك.

وجاءت الأموال من شبكة تضم نحو 50 شركة وهمية. وكان من المفترض أن تؤول إلى أسر أفراد المافيا المسجونين من العصابة كنوع من أنواع الدعم.

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