جوهرة: نفسي أرقص مع عمرو دياب

قالت الفنانة الاستعراضية جوهرة، إنها من عشاق الطرب المصري، مشيرة إلى أنه لا يوجد فن بالعالم كله مثل مصر، فضلا عن أن أي فنان يبحث عن النجوميه سيجدها بالتعامل مع النجوم المصريين.

وأضافت أنها تعشق المزيكا وتسمع لكل من الفنان تامر حسني، وعمرو دياب، والليثي، ولكنها تتمنى أن ترقص داخل كليب للفنان الكبير عمرو دياب وهذا حلم من أحلامها.

وتحدثت أيضا عن حبها للسينما المصرية: عادل إمام بيموتني ضحك ولن أشاهد هذا الكاركتر في جميع دول العالم وأتمني من أن يقدم لنا العديد من الأعمال لأنه موهبة صعب الحصول عليها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جوهرة فيلم "الفلوس" بطولة الفنان الكبير تامر حسني ، وخالد الصاوي وحققت من خلاله نجاحا كبيرا فاق التوقعات.