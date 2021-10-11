لفت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، انتباه المراقبين الدوليين خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم في البلاد يوم أمس الأحد، ليس بتعليقاته المكررة بل بظهوره بمظهر جديد.



وعرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو للزعيم الكوري الشمالي، وهو يسير على البساط الأحمر في قاعة فخمة وقد انتعل ما بدا أنه «صندل أسود لامع» على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.



ولاحظ كولين سويركو مراسل قناة «إن.كيه» التلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق، مضيفا: «أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة».



وأضاف: «فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل.. يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة».





