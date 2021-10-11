رئيس برلمانية البحر المتوسط: تمكين المرأة باتت جزءا أصيلا في برامج التنمية بالعالم

أكد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتمكين المرأة لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها في المجتمعات باعتبارها شريكا فعالا في تنمية المجتمعات وباعتبار قضية التمكين بات جزءاً أصيلاً في كل البرامج والخطط التنموية الوطنية لكل الدول حول العالم.

وشدد "ميليغوري"،خلال كلمته بمحاضرة الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات في أسبوعها الثالث والتي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي، تحت عنوان"تجربة برلمانات البحر المتوسط لتمكين المرأة " وآليات مواجهة العنف ضد المرأة في العمل السياسي " على ضرورة مواجهة العنف الذي يمارس ضد النساء اللواتي تحتجن إلى قوانين تحمي حقوقهن من أية ممارسات تعسفية قائمة على استضعافهن، معولاً على دور البرلمانيات في هذا الصدد من خلال التوعية وإصدار التشريعات التي تحمل وتكفل حقوق المرأة من خلال دورهن في المجالس التي تمثلهن.

وأشاد"رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط"، بـ المبادرات الجادة والطموحة التي أطلقها البرلمان العربي والتي تدعم وتساند مسيرة المرأة في المجتمعات العربية والتي تصب في صالح دعم النهضة المجتمعية الشاملة في المجتمعات العربية.

ودعا "ميليغوري"، إلى ضرورة أن تخرج الدبلومة التطبيقية بتوصيات تدعمها الدبلوماسية البرلمانية ، مؤكداً أنه إذا كان هناك ما يحقق المساواة بين الجنسين ستصبح المجتمعات أكثر أماناً وتقل حد العنف ضد المرأة فيه.