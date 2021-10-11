محكمة العدل الأوروبية تنظر قضية بولندا والمجر ضد بند سيادة القانون الأوروبي

بدأت المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الأوروبية في الدعاوة القانونية التي رفعتها بولندا والمجر ضد الآلية الجديدة لسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الأطراف المعنية تمكنت في البداية من توضيح موقفها إلى القضاة المختصين اليوم الاثنين.

وبعد الإجراءات المستعجلة ، ستعلن المحكمة الحكم المنتظر خلال أشهر قليلة.

ومن المقرر عقد جلسات استماع أخرى غدا الثلاثاء.

وتنص الآلية الجديدة لحماية سيادة القانون على أن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتعرض لخفض أموال من أموال ميزانية المجتمع إذا كان هناك خطر إساءة استغلال الأموال بسبب انتهاكات لسيادة القانون.

وتخشى حكومتا المجر وبولندا من أن الاجراءات الجديدة ستستخدم بشكل خاص ضدهما، نظرا لآن هناك اتهامات للدولتين بالتأثير على القضاء بما يتنافي مع معايير الاتحاد الأوروبي.