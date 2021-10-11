استطلاع: كورونا تُجهد الطلاب والمتدربين في ألمانيا بشدة

كشف استطلاع حديث للرأي أن 40% من الطلاب والمتدربين يشعرون بالإجهاد الشديد بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني التجاري "KKH" أن 40% من كلا المجموعتين (الطلاب والمتدربين) تحدثوا عن معانتهم من أعراض اكتئاب أثناء أزمة الجائحة، وقالوا إنهم أصبحوا أكثر انفعالا من المعتاد وأكثر شعورا بالإحباط.

وذكرت شركة التأمين الصحي أن "حوالي ربع طلاب الجامعة والمتدربين تحدثوا أيضا عن شكاوى جسدية مثل الصداع وآلام المعدة وتشنجات عضلية، فضلا عن مشكلات في النوم".

وأعرب 65% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، عن خشيتهم من مواجهة صعوبات في التخطيط للحصول على تدريبات مهمة أو إتمام فصول دراسية في الخارج خلال الأشهر المقبلة بسبب الجائحة. كما يشعر نحو 50% منهم أيضا بالقلق من أنهم سيضطرون إلى تعويض بعض المواد العلمية التي لم يتمكنوا من تحصيلها خلال فترات الإغلاق، ما قد يؤخر تدريبهم أو دراستهم.

وأعربت الغالبية العظمى (74%) عن قلقها بشأن فرض قيود على الاختلاط مجددا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرتبط أيضا بالخوف من الشعور بالوحدة (44%)، ويعتمد ما يقرب من نصف الطلاب والمتدربين على استراتيجياتهم الخاصة في التعامل مع الضغط النفسي المرتفع.

ونصحت الطبيبة لدى التأمين الصحي "KKH"، آيلين كونيتس، بعدم العلاج الذاتي، كما حذرت من إهمال الشكاوى المتعلقة بالإجهاد، خاصة إذا استمرت أعراض مثل الشعور بالكآبة أو الإرهاق لفترة أطول أو أصبحت أقوى، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى المساعدة الطبية في هذه الحالة.