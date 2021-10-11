تطوير طائرات مسيرة للإنذار المبكر في روسيا

أعلن كبير مصممي شركة كرونشتادت الروسية، نيكولاي دولجينكوف، أن المصممين الروس تمكنوا من تصميم طائرة مسيرة فريدة من نوعها للإنذار المبكر.

وقال دولجينكوف، في تصريح لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن "هذا ليس مجرد جهاز استطلاع، إنها طائرة مراقبة وتوجيه بالرادار، نظيرة لـ (A- 50) وطائرات مسيرة واعدة في هذا الاتجاه".

وأضاف أن "هذه الطائرة غير المأهول لديها القدرة على توفير تغطية الرادار في منطقة معينة واكتشاف أي أهداف جوية، بما في ذلك الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض"، مشيرا إلى أن رادارات العدو يصعب عليها تتبع هذه الطائرة بسبب حجمها الصغير نسبيا واستخدام تقنيات التخفي.

يُذكر أن العمل على تصميم هذه الطائرة تم تنفيذه في مكتب ياكوفليف تحت قيادة نيكولاي دولجينكوف في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

يُشار إلى أن هذه الطائرة قادرة على البقاء في الجو على مدار الساعة طوال العام.