جنايات سوهاج تحيل أوراق المتهم بقتل شخص لسرقته إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الراى الشرعى فى امر العقوبة؛ لاتهامه بقتل شخص في مركز أخميم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر الموافق 7 نوفمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس، وناصر فؤاد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة للمدعو "ع. خ"، 35 عامًا، عامل، تهمة القتل للمجني عليه "خ. ت"، بأن تربص المتهم للمجني عليه بجوار إحدى الحجرات المجاورة للطريق الذي اعتاد المرور به في وقت متأخر من الليل، وأشهر في وجهه "سكين" مهددًا به إياه طالبًا منه إعطائه ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أن المجني عليه أمسك به وتعرف على هويته، فسدد له المتهم عدة طعنات متفرقة بالرقبة والجسم حتى أزهق روحه، واستولى على حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفر هاربا.

وجرى ضبطه والأداء المستخدمة، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.