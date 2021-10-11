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فاز المنتخب الجابوني على نظيره الأنجولي بنتبجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، 2022 المقرر إقامتها بقطر.

سجل أوباميانج الهدف الأول في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 84 عن طريق موساندا.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أنجولا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع مضيفه ليبيا في التاسعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة.