مجلس النواب الليبي يقبل أغلب تعديلات مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب الليبي في جلسته اليوم الإثنين بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن القانون رقم 01 لسنة 2021 الخاص بانتخاب أكتو.



وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق في تصريح صحفي مساء اليوم: "إن التصويت استثنى النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون".



كما صوت المجلس بقبول التعديلات الواردة من المفوضية بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021 الخاص بانتخاب مجلس النواب، واستثنى النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.



وبحسب التصريح، فقد جاء ذلك بناءً على كتاب المفوضية الذي قدمته الخميس الماضي لهيئة رئاسة المجلس بضرورة تعديل الملاحظات الواردة منها حول قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب، لكي لا تُصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية الخاصة بالانتخابات عُرضةً للطعن.



وفي شأن آخر، صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة اليوم على مشروع قانون دعم الأسرة الليبية بصرف مبلغ 50 الف دينار ليبي لكل أسرة، على أن يتم استثناء المتحصلين على منحة الزوج والزوجة.



كما صوت المجلس أيضا بالإجماع على مشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية، ومشروع قانون حماية مشروع النهر الصناعي. هذا بالإضافة لمناقشة المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، حيث تم التأكيد على بقاء القوانين الإنتخابية وفقاً لما أقرهُ المجلس.