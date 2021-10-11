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الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو حدادا جائز

دار الإفتاء
دار الإفتاء
هديل هلال
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:22 م
قالت دار الإفتاء المصرية، إن «تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو حدادا كلها أمور جائزة».

وأشارت «الإفتاء»، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى خطأ المعلومة الخاصة بأن «تحية العلم والوقوف حدادا حرام».



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