الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو حدادا جائز

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#هنعرف_الصحالخطأ: ❌❌ تحية العلم والوقوف حدادا حرام ❌❌🔰الصحيح: ✅✅ تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو حدادًا كلها أمور جائزة#ده_الصح pic.twitter.com/PgUcBLKybq
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) October 11, 2021
#هنعرف_الصحالخطأ: ❌❌ تحية العلم والوقوف حدادا حرام ❌❌🔰الصحيح: ✅✅ تحية العلم والوقوف للسلام الوطني أو حدادًا كلها أمور جائزة#ده_الصح pic.twitter.com/PgUcBLKybq