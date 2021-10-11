رئيس إندونيسيا: بلادنا يمكن أن تصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن بلاده يمكن أن تصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 في حال النمو السريع والمناسب في الرقمنة في القطاعين الاقتصادي والمالي.

وقال ويدودو، خلال افتتاح يوم الابتكار الافتراضي لهيئة الخدمات المالية الإندونيسية اليوم الاثنين: "إذا سيطرنا على الرقمنة بسرعة وبدقة، فإن إندونيسيا لديها إمكانات كبيرة لتصبح عملاقا رقميا بعد الصين والهند ، وسابع أكبر اقتصاد في العالم في عام 2030".

ووجه ويدودو، هيئة الخدمات المالية وصناعة الخدمات المالية بالحفاظ على تطوير رقمنة القطاع المالي والإشراف عليه للمساهمة في اقتصاد المجتمع، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء انتارا الإندونيسية.

وقال: "يجب أن يستمر هذا الزخم مع الجهود المبذولة لبناء نظام تمويل رقمي قوي ومستدام".

ودعا إلى أن يكون لهذا النظام الاقتصادي والمالي الرقمي سياسات معمول بها للتخفيف من مخاطر المشكلات القانونية والاجتماعية التي ستسبب مشاكل للمجتمع فضلا عن توفير النظام الرقمي الحماية للمجتمع.