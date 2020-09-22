 هولندا: السجن 30 عاما لرجلين بتهمة قتل محام شاهد رئيسي - بوابة الشروق
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هولندا: السجن 30 عاما لرجلين بتهمة قتل محام شاهد رئيسي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:12 م

قضت المحكمة الجنائية في هولندا بسجن رجلين 30 عاما لكل منهما لإدانتهما بقتل محام شاهد رئيسي ضد عصابة إجرامية سيئة السمعة.
وقالت المحكمة الجنائية في أمستردام اليوم الاثنين إن إدانة المتهمين وعمرهما 37 عاما و32 عاما ثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنهما "لقد ارتكبا الجريمة معا".
كانت جريمة قتل المحامي ديرك ويرسوم قد صدمت هولندا. ومن المرجح أن تكون الجريمة مرتبطة بشكل وثيق بجريمة قتل الصحفي بيتر دي فريس في يوليو الماضي .

كان ويرسوم محامي الدفاع لصالح شاهد رئيسي في جريمة قتل كبيرة تورطت فيها عصابة مخدرات وحشية. وقتل بالرصاص خارج منزله في سبتمبر 2019.

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