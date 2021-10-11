وزير الرياضة يهنئ الفراعنة بالانتصار على ليبيا واعتلاء صدارة المجموعة

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قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بالفوز علي منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

ونجح منتخب مصر في اقتناص الفوز على منتخب ليبيا الشقيق في المباراة التي أقيمت ببنغازي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ليعتلي الفراعنة صدارة مجموعته برصيد ١٠ نقاط.

وثمن وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي المنتخب وتركيزهم الكامل في مباراتي ليبيا والفوز بهما ذهاباً وإياباً ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تجمع أيضاً منتخبي أنجولا والجابون.

وأكد الوزير أن ما قدمه المنتخب من أداء اليوم يعطي الثقة للجماهير المصرية في القدرة علي مواصلة الفوز في المباريات المقبلة، والتأهل لكأس العالم، مشيراً أن فوز اليوم جعل المنتخب يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات المؤهلة لمونديال كرة القدم.

ويتابع وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري بليبيا كافة الاستعدادات والاجراءات المتعلقة بعودة بعثة المنتخب إلي أرض الوطن عقب الانتهاء من المباراة، والاطمئنان علي سلامة جميع أعضاء البعثة.