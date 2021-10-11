اعتبر مدير "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدكتور جون نكينجاسونج، إعلان منظمة الصحة العالمية لطرح لقاح مضاد للملاريا أحد انجازات المائة عام الماضية في مواجهة المرض المتوطن الذي له أكبر تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

وأثنى نكينجاسونج - في بيان الاتحاد الافريقي - على قرار منظمة الصحة العالمية لطرح اللقاح (موسكيريكس) الذي سيساعد في مكافحة أحد أكثر الأمراض فتكًا وتهديدًا للحياة والتي أودت بحياة الآلاف، بما في ذلك الأطفال الافارقة.

وقال انه وفق تقرير الملاريا العالمي ، الصادر في نوفمبر 2020 ، تم تسجيل أكثر من 229 مليون حالة ملاريا في عام 2019 مقارنة بـ 228 مليون حالة في عام 2018، فيما تتحمل المنطقة الأفريقية نصيبًا كبيرًا من عبء الملاريا العالمي بنسبة 94٪ الملاريا والوفيات في عام 2019.

وتابع أنه لوحظ أيضًا أن الأطفال دون سن الخامسة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالملاريا اعتبارًا من عام 2019 ، فيما يمثلون 67٪ (274 ألف حالة) من جميع وفيات الملاريا في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أوصت بنشر لقاح الملاريا الأول من نوعه والمعروف أيضًا باسم "موسكيريكس" لمواجهة المرض الفتاك في جميع أنحاء إفريقيا، وذلك بعد برنامج تجريبي ناجح تم تنفيذه في ثلاث دول أفريقية، هي كينيا وغانا وملاوي.