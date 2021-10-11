بوتين لأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي: مصاب بنزلة برد وليس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع أعضاء مجلس الأمن القومي، أنه مصاب بنزلة برد وليس مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وقد شوهد الرئيس الروسي وهو يقوم بالسعال مرات عديدة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبثه التلفزيون الحكومي.



وأخبر الرئيس بوتين أعضاء مجلس الأمن القومي:" لا تقلقوا.. كل شيء على ما يرام".



ورد الرئيس بوتين على رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بعد أن قاطعته خلال الاجتماع لسؤاله عن صحته بالقول: "فالنتينا ماتفينكو لا تقلقي، كل شيء على ما يرام."



وتابع " أخضع لفحوصات بشكل يومي تقريبا، ليس فقط بسبب "فيروس كورونا" بل وأيضا لجميع الإصابات الأخرى، القصة أنني خرجت للتجول والجو كان باردا، لا شئ مروع يحدث".



وأوضح الرئيس الروسي:" أعلم أنكم جميعا حصلتم على التطعيم... ولا تنسوا تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".



ودخل الرئيس الروسي، الذي احتفل بعيد ميلاده ال 69 الأسبوع الماضي، في عزل ذاتي الشهر الماضي، حينما أعلن أن العشرات من طاقم العاملين معه أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.



ولم تظهر أي أعراض إصابة بالفيروس على الرئيس بوتين، الذي ظهر في اجتماع شخصي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أسبوعين من العزل الذاتي وتحديدا في 29 سبتمبر الماضي.



ومع ذلك، استمر الرئيس الروسي منذ ذلك الحين في عقد معظم اجتماعاته عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن روسيا تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. كما سجلت الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستويات قياسية.



ويعزو مسؤولو الصحة في روسيا ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى معدلات التطعيم المنخفضة.



وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في روسيا خلال شهر أغسطس الماضي 49 ألفا و389 شخصا، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 420 ألف منذ بداية الجائحة، وذلك بحسب بيانات هيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية.