فيسبوك تحذف عشرات الحسابات المزيفة لمحاولتها التأثير على السياسة الإيرانية

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الإثنين حذف عشرات الحسابات المزيفة التي تسعى للتأثير على السياسة الإيرانية.



وقال عملاق التواصل الاجتماعي إنها حذفت 93 حسابا على موقع فيسبوك و 194 حسابا على منصة تبادل الصور "إنستجرام" لمخالفتهم السياسة الخاصة بمواجهة السلوكيات الزائفة.



وأوضحت الشركة في تقريرها بشأن متابعة حملات التشويه على منصاتها، أن تلك الحسابات باللغة الفارسية كانت تتناول الأخبار المحلية والأحداث الجارية في محافظة لرستان غربي إيران.



ونوهت الشركة ، في تقريرها بشان إدارة هذه النوعية من حملات التلاعب على منصاتها ،إلى أن بعض تلك الحسابات سعت إلى تشجيع إقبال الناخبين في الانتخابات الإيرانية 2020، بينما انتقدت حزب الحركة القومية الكردي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وأضافت الشركة أنها حذفت 666شبكة تتضمن 666حسابا مقرها السودان من على موقع فيسبوك و 92 حسابا من على منصة إنستجرام لانتهاكها لسياستها الخاصة بمعارضة التدخل الأجنبي أو الحكومي.



وأضافت الشركة أن تلك الحسابات باللغة العربية، المرتبطة بجماعة شبه عسكرية تديرها الحكومة السودانية، انتحلت صفة كيانات إخبارية مستقلة وكصحفيين مستقلين وطلاب في السودان، مشيرة إلى أن هذه الحسابات كانت تتناول الأحداث الجارية في السودان.