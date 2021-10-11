شوقي: لو صرفنا 10 مليار جنيه من اللي بيدفعوا في الدروس هنعين كل المعلمين الناقصين

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تحتاج إلى أكثر من تريليون جنيه لتنفيذ ما ترغب فيه كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا عن عجز الفصول: «الأمر يحتاج جهدًا وصبرًا، مش أزعق ألاقي فصول بكرة».



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة «تعافر» بالميزانية المتاحة لديها، قائلًا إن جامعة كامبريدج رصدت حالة التعليم في مصر وأوضحت الإيجابيات والمشكلات والوضع في المستقبل.



وأشار إلى أن الجامعة البريطانية قارنت بين ما تنفقه الحكومة على التعليم وما ينفقه المواطنون، موضحًا أنها خلُصت إلى أن المواطنين ينفقون على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية 48 مليار جنيه.



ولفت وزير التعليم إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفوا الوزارة مليار جنيه، متابعًا: «لو صرفنا 10 مليار من اللي بيتدفعوا في الدروس هنعين كل المعلمين الناقصين»، بحسب تعبيره.