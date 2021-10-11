استقرار الدولار وارتفاع اليورو ببعض البنوك في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.11 جنيه للشراء، و18.23جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.31 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الدينار الكويتي ليسجل 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 3 قروش ليسجل 18.08 جنيه للشراء، وتراجع قرشا واحدا لسعر البيع ليسجل 18.22 جنيه، وارتفع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.28 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع ليسجل 21.49 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.21 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع 4 قروش ليسجل 52.23 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 3 قروش ليسجل 18.08جنيه للشراء، وتراجع بنحو قرش واحد لسعر البيع ليسجل 18.22جنيه، وارتفع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.28 جنيه للشراء، وارتفع قرش واحد للسعر البيع ليسجل 21.50 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.45 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع 5 قروش ليسجل 52.23 جنيه.