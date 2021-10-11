تحمل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي مساء اليوم على ملعب الأخير ذكريات خاصة وأرقام هامة لبعض عناصر الفراعنة.

المباراة التي تأتي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، يدخلها المنتخب المصري بأول زيارة للملاعب الليبية في مباراة رسمية منذ السقوط أمام "الجيران" بهدفين لهدف في 8 أكتوبر عام 2004 ضمن تصفيات كأس العالم.

الفراعنة بقيادة الإيطالي ماركو تارديللي تلقوا هزيمة كانت بمثابة الصدمة في مشوار التصفيات المونديالية، لتتعقد الحسابات كثيرا وتصبح فرصة الصعود في مهب الريح.

وتحمل مباراة اليوم طموح الثأر الشخصي لإثنين من عناصر المنتخب الحالي، أحدهما المدرب المساعد الحالي في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش وهو محمد شوقي نجم خط وسط الأهلي في مباراة 2004، وأيضا الظهير الأيمن الحالي لبيراميدز والنجم المخضرم أحمد فتحي والذي لعب أساسياً أيضا في تلك المواجهة.

شوقي صنع هدف الفراعنة الوحيد الذي سجله عمرو زكي، لكنه لم يكن كافياً حيث رد المنتخب الليبي بالهدف الثاني بعدما كان أصحاب الأرض قد بادروا بالتقدم أيضا.

أما فتحي فسيكون على موعد مع مشاركة تاريخية ضد ليبيا بعد ظهوره في اللقاء الذي أقيم قبل 17 عاماً أمام نفس المنافس على أرضه ووسط جماهيره.