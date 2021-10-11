الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات جديدة بمشروع دار مصر وجنة بداية الشهر المقبل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الحصول على وحدات إعلانات الإسكان الاجتماعي ليس بأولوية التسجيل، موضحة أن الصندوق يطبق معايير الاختيار طبقًا للأولويات.



وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن الأولويات تحدد حسب الحاجة العاجلة، متابعًا: «الشخص المتزوج ويعول أولوية قصوى لنا ثم يأتي بعده المتزوج ثم الأعزب».



وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف مختلف الشرائح بالإسكان المخصص لمنخفضي الدخل ومنح الوحدات للفئات الأكثر استحقاقًا، معلنة عند طرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروعات «دار مصر» و«جنة» و«سكن مصر» بداية الشهر المقبل بنظام مبادرة التمويل العقاري.



ولفتت رئيس الإسكان الاجتماعي، إلى أن شروط التسجيل لمتوسطي الدخل تشمل ألا يتجاوز دخل الأسرة 14 ألف جنيه، والأعزب 10 آلاف جنيه، منوهة إلى أن الصندوق يرفض المستندات حال عدم انطباق الشروط.