تهنئة فاترة من حكومة الفلبين للصحفية ماريا ريسا الحاصلة على نوبل للسلام: ما زالت تواجه اتهامات جنائية

هنأت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين الصحفية ماريا ريسا لفوزها بجائزة نوبل للسلام، ولكنها أشارت إلى أنها مازالت تواجه اتهامات جنائية في الفلبين.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي، بعد ثلاثة أيام من إعلان فوز ريسا بالجائزة " نهنئ ماريا ريسا لكونها أول مواطنة فلبينية تفوز بجائزة نوبل للسلام.. فوزها يمثل نصرا للفلبين ونحن سعداء للغاية لذلك".

وأضاف" ولكن بالطبع، هناك في الحقيقة أفراد يشعرون أنه مازال على ماريا ريسا تبرئة نفسها أمام محاكمنا" موضحا" هي مدانة بتهمة التشهير السيبراني في الفلبين، كما تواجه اتهامات أخرى في الفلبين".

ويشار إلى أن إدانة ريسا بالتشهير السيبراني معروضة على محكمة الاستئناف حاليا، وتم الإفراج عنها بكفالة. وتواجه ريسا حكما بالسجن ستة أعوام في حال لم يتم إلغاء حكم الادانة.

وكانت ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف قد فازا بجائزة نوبل للسلام 2021 الجمعة الماضية" لجهودهما في حماية حرية التعبير، التي تعد شرطا مسبقا لتحقيق الديمقراطية والسلام الدائم".

وأوضح روكي أن قرار لجنة نوبل لا يجب أن ينظر إليه على أنه توبيخ لإدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي غالبا ما كان ينتقد ريسا وموقعها الإخباري رابلير، ويقول إنهما ينشران أخبارا كاذبة.

وقال روكي" بالتأكيد لا. هذه ليست صفعة للحكومة". وأضاف" لا يوجد صفعة لأنه كما يعلم الجميع لم يتعرض أحد أبدا للرقابة في الفلبين".

وأضاف" وحتى الآن، حرية الصحافة حية، والدليل على ذلك منح ماريا ريسا جائزة نوبل".

وأشار روكي إلى أنه لا يجب اتهام إدارة دوتيرتي بأنها وراء ما تم العام الماضي من إغلاق شبكة ايه بي اس-سي بي ان ، أكبر شبكة في الفلبين، وشركة إعلامية أخرى غالبا ما كان يهاجمها الرئيس .

وقال " لا تستطيع أن توجه اللوم للبرلمان لعدم تجديده عقد الشبكة لأن هذه إحدى صلاحياته". وأضاف " هذا ليس أمرا صادرا من السلطة التنفيذية، وليس مسألة تقع في نطاق السلطة التنفيذية".