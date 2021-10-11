الدفاع المدني اللبناني: السيطرة تماما على حريق خزان نفط الزهراني ولا إصابات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، السيطرة تماما على الحريق الذي نشب صباح اليوم بخزان للبنزين في منشآت النفط في الزهراني جنوبي لبنان، حيث تم إطفاءه بشكل كامل دون وقوع أي إصابات مع استمرار عمليات التبريد بموقع الحريق الذي تم الدفع بـ 25 سيارة إطفاء له.

وأكدت المديرية أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد النيران التي اندلعت في خزان لمادة البنزين داخل منشآت النفط في الزهراني، حيث بلغ عدد سيارات الإطفاء المستخدمة 25 سيارة ما اسهم في سرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الخزانات المجاورة.

وتوجه مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، بالتهنئة لعناصر الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود جبارة للتمكن من السيطرة التامة على الحريق دون وقوع أي إصابات، خلال فترة زمنية قياسية بفضل حماس العناصر وحرصهم على منع النيران من الامتداد، مؤكدا استمرار العمليات إلى حين تبريد رقعة الحريق بشكل تام وانتفاء اي احتمالية لوقوع أي طارئ.

وكان وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قد أعلن أن الحريق الذي نشب اليوم في خزان الوقود بمنشآت الزهراني جنوبي لبنان تابع للجيش اللبناني ويحتوي على كميات من البنزين.