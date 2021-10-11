ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 630382

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 630 ألفا و 382 بعد تسجيل 202 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8389 بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة من بين المقيمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 630 ألفا و 382 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8389 منذ 21 فبراير من العام الماضي.