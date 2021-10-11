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سقوط متخصص سرقة الدراجات النارية في عين شمس

محمد أبوعوف
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 5:34 م

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة اليوم الإثنين، القبض على عاطل بمنطقة عين شمس تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيقات.

ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

واعترف المتهم بارتكابه 6 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيء النية" عاطل وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة.

 

 


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