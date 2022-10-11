النمسا تسجل 8704 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت النمسا، 8704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و260 ألفا و762، والوفيات إلى 20 ألفا و825.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 19 مليونا و475 ألفا و596 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.