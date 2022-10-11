تشافي: مباراة إنتر ميلان بمثابة نهائي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على صعوبة وأهمية مواجهة إنتر ميلان، غداً الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

قال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"أنا متحمس لتقديم مباراة كبيرة، لقد استعدينا بأفضل طريقة ونريد تقديم ليلة مميزة للجماهير، أنا متفائل ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز".

وتابع:"نعلم أننا سنواجه فريق دفاعي ويدافعوا من الخلف بشكل منظم، نحن نعمل جاهدين في التدريبات من أجل تخطي ذلك، أنه لقاء بمثابة نهائي لنا، لا يوجد مجال للخطأ، نأمل بمساعدة الجماهير غدًا".

وأضاف:"لدينا الفرصة في أرضنا، نحن لسن في موقف مريح، لكننا البارسا ويجب أن نفعل ما يجب فعله، وعلينا مواجهة الأمر مثل ذلك ، علينا أن نكون أكثر إيجابية على المرمى، نعم هنالك ضغوط وصعوبات، نحن في وضع غير جيد لكن سوف نواجه الأمر بأفضل طريقة ممكنة وبكل شجاعة وبشخصيتنا، علينا أن نحصد الـ3 نقاط".

وأكد:"نحن نتطلع إلى تقديم ليلة سحرية غداً، سنواصل الهجوم ونكون شجعان، الأحاسيس جيدة، علينا أن نكون أكثر هدوءً ، كما يجب أن نلعب الكرة بشكل عمودي أكثر على مرمى الخصم وندخل المنطقة ونسدد من الخارج، يجب أن نتحلى بالشجاعة لأن الـ3 نقاط فقط هي التي تخدمنا".

وأضاف:"لدينا 90 دقيقة يجب أن نتحلى بالهدوء ، ونعرف كيف نهاجم بشكل جيد ، ونضع أنفسنا في الملعب ومن الآن فصاعدًا نعتقد أن هناك 90 دقيقة للفوز ، علينا أن نحلل ما حدث ضد سيلتا أعتقد أننا خفضنا الكثافة وهذا لا يمكن أن يحدث غداً، يجب أن تكون الكثافة والضغط لمدة 90 دقيقة غداً".

وأشار:"عدم التأهل سيكون خيبة أمل كبيرة، لكن علينا أن نكون ايجابين ، علينا تحسين التواصل بين بيدري وغافي، أو بين لاعبي الوسط بشكل عام، في بعض الأحيان هذا يعتمد على المساحة الحرة، عليك أن تهاجم أكثر وتسدد أكثر من خارج المنطقة".

وشدد:"الجماهير فهمت الرسالة لأن التذاكر نفذت، أعتقد أن الكامب نو سيكون رائع غداً، دعهم يشجعون ونحن سنقدم كل ما لدينا لنجعلهم فخورين ، علينا أن نذهب بكل قوتنا وأن لا نشعر بالضغط والإستمتاع بالمباراة، من الرائع أن نشاهد الجماهير غدًا، اذا فزنا سيكون الأمر أفضل".